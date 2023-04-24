  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Varank: Bu bir kader seçimi

Davutoğlu halasının kendisine oy vermeyeceğini anlattı! Halasını bile umursamaz tavırları 'pes' dedirtti

Ümit Özdağ'dan ilginç kehanet! 'MİT'ten emekli danışmanım raporluyor...'

ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Meteoroloji tarih verdi! Meteoroloji uzmanlarından açıklama: Hava değişiyor! Dondurucu soğuklar, fırtına, tipi...

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!

Hulki Cevizoğlu'ndan TCG Anadolu mesajı!

Fatih Erbakan 6'lı masanın çirkin yüzünü ortaya döktü!

Rusya'dan ABD açıklaması: Affetmeyeceğiz

Kan donduran olay! Abisini vahşice katletti: O detay ortaya çıktı gündem oldu! Uykusunda boğazını kesmiş!
Dünya "Beni öldürmeye ant içtiler" deyip kan donduran açıklamalar yaptı! "Ölüm videomu çektim"
Dünya

"Beni öldürmeye ant içtiler" deyip kan donduran açıklamalar yaptı! "Ölüm videomu çektim"

Yeniakit Publisher
2023-04-24 10:54:00 -
"Beni öldürmeye ant içtiler" deyip kan donduran açıklamalar yaptı! "Ölüm videomu çektim"

Rusya'nın Çeçenistan Valisi Ramazan Kadirov'u en sert şekilde eleştiren isimlerden muhalif Tumso Abdurahmanov, Kadirov'un kendisine suikast düzenlemek istediğini, bundan kaçmak için kendi ölüm videosunu çektiğini söyledi.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'u en sert şekilde eleştiren isimlerden muhalif Youtuber ve blog yazarı Tumso Abdurahmanov, kendisine gerçekleştirilmesi planlanan bir suikasttan kurtulmak için geçen yıl "ölümünü tezgahladığını" açıkladı.

Youtube'dan yaptığı açıklamada Abdurakhmanov, Çeçenistan liderinin kendisini öldürmek istediğini öğrendikten sonra geçen aralıkta öldürüleceğine dair haberleri planladığını ve yaydığını iddia etti.

Ekim 2021'de İsveç'ten sığınma hakkı alan ve bu ülkede yaşayan Abdurahmanov'un, geçen yıl aynı ülkede vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

Kadirov'dan önemli bir meblağ alan İnguşların kendisini öldürmeyi kabul ettiğini belirten 37 yaşındaki muhalif aktivist, "Beni öldürmeye and içtiler ve yardım talebiyle bir kişiyle temasa geçtiler. Ve bu kişi, cinayetimin sahnelenmiş bir videosunu çekerek hepsini yakalamamı, onları kandırmamı önerdi" dedi.

Abdurakhmanov daha sonrasında bir yakını ile birlikte vurularak öldürülmüş gibi göründüğü bir video çektiklerini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisini öldürmeyi kabul eden grubun ise izlediği görüntülere inanmayarak daha fazla kanıt istediğini de sözlerine ekleyen muhalif blog yazarı, Çeçen Başbakan Yardımcısı Akhmad Zakayev'in de videonun yayılmasından hemen sonra kendisinin hayatta olduğunu duyurduğunu sözlerine ekledi.

Cinayeti işlemekle görevlendirilen kişiler daha sonra Çeçen yetkililer tarafından gözaltına alındı ve bu kişilerin cinayeti işlediklerinden şüphe duyulması üzerine Abdurakhmanov komadaymış gibi davrandığı başka bir video yayınladığını söyledi.

Ocak ayında ise hayatta olduğunu ve Çeçen hükümetine karşı çıkmaya devam edeceğini duyuran bir video daha yayınladı.

Çeçen bağımsızlığının ateşli bir savunucusu olan Abdurakhmanov, Çeçenistan'da ve ülke dışında birçok kez saldırı ve suikast girişimine hedef oldu. Hem kendisinin hem de saldırganın hastanelik olmasına neden olan bir suikast girişiminden kurtuldu.

2019'da Kadirov'u Çeçen halkının "haini" olarak nitelendiren Abdurakhmanov, Şubat 2020'de silahlı saldırıya uğramıştı. Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov da kendisini ölümle tehdit etmişti.

Kaynak: Euronews

Kadirov'u eleştiren Çeçen, İsveç'te ortadan kayboldu!
Kadirov'u eleştiren Çeçen, İsveç'te ortadan kayboldu!

Dünya

Kadirov'u eleştiren Çeçen, İsveç'te ortadan kayboldu!

Rusya için savaşmak istemeyen Çeçenler çareyi...
Rusya için savaşmak istemeyen Çeçenler çareyi...

Dünya

Rusya için savaşmak istemeyen Çeçenler çareyi...

Kadirov'u takmadılar! Çeçenler Rusya'ya karşı cephede!
Kadirov'u takmadılar! Çeçenler Rusya'ya karşı cephede!

Dünya

Kadirov'u takmadılar! Çeçenler Rusya'ya karşı cephede!

13 Şubat 2004: Eski Çeçenistan Devlet Başkanı Selimhan Yandarbiyev'in vefatı
13 Şubat 2004: Eski Çeçenistan Devlet Başkanı Selimhan Yandarbiyev'in vefatı

Tarih

13 Şubat 2004: Eski Çeçenistan Devlet Başkanı Selimhan Yandarbiyev'in vefatı

21 Nisan 1996: Çeçenistan Devlet eski başkanı Cevher Dudayev'in şehit edilmesi
21 Nisan 1996: Çeçenistan Devlet eski başkanı Cevher Dudayev'in şehit edilmesi

Tarih

21 Nisan 1996: Çeçenistan Devlet eski başkanı Cevher Dudayev'in şehit edilmesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23