Beni kim aramış nasıl öğrenebilirim? | Türk Telekom Vodafone Turkcell

Şarjınız bitti, telefonunuz kapandı ve çok önemli bir arama bekliyorsunuz. Telefonunuzu açtığınızda beklediğiniz aramanın gerçekleşip gerçekleşmediğini bir sms ile öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde yabancı bir numaradan arandığımızda da arayan numaranın kime ait olduğunu, hattın sahibinin adını ve soyadını öğrenmemiz mümkün müdür?Telefonunuz kapalıyken; ne zaman, kaç kez ve kim tarafından arandığınızı telefonunuzu açtığınız anda size bir SMS’le haber veren sistemler tüm gsm operatörlerinde mevcut. Peki kendi gsm operatörünüzde bu hizmet nasıl sağlanıyor? İşte Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell operarörlerinde telefonunuz kapalıyken sizi kimin aradığını öğrenmenin yolu...

Cep telefonu operatörleri ücretli olarak bilinmeyen numaralar servisini sunmaktadırlar. Türk Telekom, Vodafone, Türkcell hangi servis sağlayıcı olursa olsun aşağıda anlatmış olduğumuz yöntemle ÜCRETLİ olarak sizi arayan numaranın ya da sahibini merak ettiğiniz bir numaranın kime ait olduğunu sorgulama imkanı sunarlar. Ancak dikkat etmeniz gereken bir husus da hangi operatörü kullanıyorsanız o operatörün müşteri hizmetlerini arayarak numara sorgulama yapmanız. Çünkü aksi durumda çok daha fazla ücretler ödemeniz gerekebilir.

Telefonunuz kapalı ya da ulaşılamaz olduğunda bile sizi kimin aradığını öğrenin

Eğert bir ev telefonu numarasının kime ait oluğunu sorgulayacaksanız aşağıda belirtilen yöntemleri de deneyebileceğiniz gibi Türk Telekom tarafından kullanıma açılmış olan Sarı Sayfalar ile kolaylıkla ev telefonu yani sabit hat numarasının kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer sahibini öğrenmek istediğiniz bir sabit hat değil de cep telefonu ise yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Türk Telekom "Arayanıbil" Servisi

Türk Telekom müşterileri numaranın sahibini öğrenmek için numarayı başında 0 olmadan yazarak11855’e kısa mesaj atması gerekmektedir. Bu işlemin ücreti mesaj başına 1.25 liradır. Aynı zamanda tüm telefon operatörlerinden ( sabit hatlar da dahil ) 11855’i arayarak da numara sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlemin dakika ücreti ise 1.25 TL’dir.

Vodafone "Arayan Kim" Servisi

Vodafone müşterilerinin beni arayan kim, bu numara kime ait servislerini kullanmak ve numaranın sahibini öğrenmek için telefon numarasını başında sıfır olmadan yazarak 7048’e kısa mesaj atması yeterli olacaktır. Bu işlemin mesaj başı ücreti 1.25 TL’dir. Aynı zamanda 11842’yi arayarak da numaranın sahibini dakikası 1.25 TL’ye ücretlendirilerek öğrenme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bunların dışında benim ücret ödemeden de sorgulama yapmamı sağlayan bazı yöntemleri size anlatacağım. Bu yöntemleri yukarıda bulunan numara öğrenme servislerinin haricinde tamamen ücretsiz ve basit olması ilgi çeken yönü.

Turkcell "Beni kim aramış" Servisi

Eğer bir Turkcell abonesi iseniz kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz numarayı başında sıfır olmadan yazarak 2222’e kısa mesaj atmanız yeterlidir. Mesaj başına 1.49 TL ile ücretlendirileceksiniz. Aynı zamanda 11832’yi arayarak dakika başına 1.25 TL ile ücretlendirilerek de numara kime ait öğrenebilirsiniz.