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Spor Benfica'dan Berke açıklaması geldi!
Spor

Benfica'dan Berke açıklaması geldi!

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayacağı Berke Özer ile ilgili çıkan Benfica iddialarına yanıt geldi. Benfica cephesi Berke Özer ile ilgili haberleri yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 12:54:00 -
Benfica'dan Berke açıklaması geldi!

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayacağı Berke Özer ile ilgili çıkan Benfica iddialarına yanıt geldi. Benfica cephesi Berke Özer ile ilgili haberleri yalanladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'İki taraf için de hayırlısı bu' diyerek sözleşme yenilemediklerini açıkladığı Berke Özer ile ilgili flaş bir iddia gündeme gelmişti.

Buna göre Berke Özer'in, Portekiz temsilcisi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun sezon sonunda Benfica'nın yolunu tutacağı iddia edilmişti.

BENFICA'DAN CEVAP GELDİ

Yaşanan bu iddiaların aksine İtalyan basınında Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme aktarıldı. Avrupa'dan bir çok talibi olduğu bilinen Berke Özer'e Benfica'nın herhangi bir ilgi duymadığı ve kulüp yönetiminin anlaşmaya dair çıkan haberleri yalanladığı kaydedildi.

Berke Özer bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maç kalesini gole kapattı.

 

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