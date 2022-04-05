Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Benfica-Liverpool maç sonucu | Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica-Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları oynanıyor. Benfica evinde Liverpool’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç?
Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 5-6 Nisan tarihleri oynanacak. Benfica ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Mücadele Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.