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Spor Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Spor

Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Benfica-Liverpool maç sonucu | Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica-Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 22:32:00 -
Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları oynanıyor. Benfica evinde Liverpool’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç?

Benfica-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 5-6 Nisan tarihleri oynanacak. Benfica ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Mücadele Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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