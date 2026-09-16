"Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım": İki bacağı ampute edilen kadından emsal karar talebi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Veli Katrancı'nın (46) av tüfeğiyle vurduğu Hatice Katrancı'nın (43) sol bacağının ardından, yaklaşık 7,5 ay sonra sağ bacağı da diz altından ampute edildi. Katrancı, "Bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum" dedi.

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Ağır yaralanan Hatice Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol bacağı, tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diz altından ampute edildi.

Gözaltına alınan Veli Katrancı tutuklanırken, soruşturmanın ardından hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Hatice Katrancı'nın sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacak da diz altından ampute edildi.

"Protez bacağa ihtiyacım var"

Hatice Katrancı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Bana bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadım, çok acı çektim. Psikolojim doğal olarak bozuldu. Bu aşamada ailem en büyük destekçim. Annem her şekilde yanımda oldu. Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Tekrar ayağa kalkabilmek ve hayata tutunmak için protez bacağa ihtiyacım var. Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez."