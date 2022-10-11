AFAD deprem: Osmaniye deprem son dakika 2022? Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin bilgiler merak edilerek 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler tarafından “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Henüz can ve mal kaybı var mı açıklama yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz.

11 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara depremi hakkında şaşırtacak açıklama! İstanbul'da deprem uyarısı... → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Türkiye kandilli deprem son dakika: Az önce deprem nerede oldu? AFAD deprem Kandilli Rasathanesi son depremler listesi → TIKLAYINIZ