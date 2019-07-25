Beloruslu firma Sinop’tan dünyaya açılacak

Belaruslu dünyaca ünlü oyuncak firmasının sahibi Uladzimir Kivaka, Sinop’ta açmayı planladıkları oyuncak fabrikasının Kasım ayına doğru faaliyete başlamasının planlandığını söyledi.

Sinop’ta dünyaca ünlü oyuncak firması tarafından geçtiğimiz günlerde bir tekstil fabrikasının kiralanması ardından başlayan süreç devam ediyor. Tesisin oyuncak fabrikasına dönüştürülmesi için Sinop’a gelen Türk-Belarus ortaklı firmanın yetkilileri tesiste çalışma başlattı. Belarus’tan yapılan üretimini 60 ülkeye ihraç eden firma, bundan böyle ürünlerini, kendileri için lojistik olarak büyük avantaj sağlayacak olan Sinop’tan dünyaya dağıtacak. Tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan oyuncak firması sahibi Uladzimir Kivaka, 21 yıldır Belarus’ta hizmet veren firmalarının Sinop’ta kuracakları tesisle daha da geniş bir alana hizmet vereceğini söyledi. Kivaka, “Firmamız 21 yıldır Belarus’ta hizmet vermekte olan bir kuruluş. Belarus’ta bulunan firmamızda 3 bin 600 kişi çalışmakta. Bu fabrikamızda üretimi yapılan oyuncaklarımız 60’dan fazla ülkeye ihraç edilmekte. Bu anlamda Türkiye bizim için çok avantajlı bir ülke. Buradan üretim ve satış anlamında faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin lojistik anlamda bize çok büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerine gönderimler olacak. Sinop’ta kurulacak olan firmamızda ekim sonu kasım ayı başı itibarıyla faaliyete başlamayı planlıyoruz. Burada kullanacağımız teknolojik ürünlerimiz Belarus’tan gelecek. Burada her şeyin çok güzel olacağını düşünüyoruz” dedi.