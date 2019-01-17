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"Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi ziyarete açıldı

İtalyan fotoğrafçı Stefano Benazzo'nun "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi açıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:55
"Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi ziyarete açıldı

Benazzo'nun Güney Amerika, Karayipler, ABD, Afrika ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede çektiği gemi enkazı fotoğraflarının yer aldığı sergi, 14 bin objelik koleksiyonu bulunan Rahmi M. Koç Müzesi'nde fotoğraf severlerle buluştu.

Açılışta konuşma yapan Benazzo, geçmişi koruma ve enkazlara sahip çıkma tutkusu olduğunu söyledi.

Benazzo, bilinmeyen denizcileri anmak gerektiğine işaret ederek, "Biz denizcileri anmazsak, yalnızca aileleri tarafından bilinen insanlar olarak kalırlar. Onların anılarını yaşatmayı bir görev olarak üstlenmiş durumdayız. 6 yıldır bu bilinçle çalışıyorum ama ilk fotoğrafımı Güney Amerika'da yaklaşık 50 önce çekmiştim. Sonrasında diplomatik görevime devam ettim. 6 yıl önce ise deniz ve okyanus kenarına vuran enkazlara yoğunlaştım." diye konuştu.

Fotoğraf çekmek için denizde ve karada çok uzun yollar katettiğini vurgulayan Benazzo, "Herkes enkaz fotoğrafı çekebilir ama ben bunu iki adım öteye taşıyorum. Öncelikle fotoğrafını çektiğim enkazlar hakkında araştırma yapıp bilgi buluyorum. Nerede hizmet verdi, neler taşındı gibi. Sonrasında ise o gemide çalışmış olan kişilerin sesini duyurma gayret ediyorum." dedi.

- Sergide deniz insanlarının anıları da yer alıyor

İnsanların denizle imtihanının, cesaretlerinin ve korkularının anılarını fotoğraflarıyla anlatan Benazzo, "Batıklar yalnız, çaresiz ölür, nadiren umursanır. Bu nedenle onlara sempati ve saygı göstermenin önemine inanıyorum. Bugün doğanın bir parçası haline gelen batıklar aynı zamanda tarih kitaplarında yer almayan deniz insanlarının artık var olamayacak anılarının birer sembolü. Sert hava ve deniz bu enkazları yok etmeden önce gelecek nesiller için fotoğrafları çekip bir bellek oluşturuyorum." ifadelerini kullandı.

Gemi enkazı fotoğraflarının yanı sıra deniz insanlarının anılarının yer aldığı sergide 64 fotoğraf bulunuyor.

Diplomatik kariyerinde Bonn, Washington ve Moskova’da görevler alan Stefano Benazzo Bulgaristan ve Belarus'ta İtalya Büyükelçisi olarak bulundu.

Benazzo, ayrıca heykelleri ve modelleri ile de birçok kişisel, toplu sergi ve özel koleksiyonlarda yer aldı. 

İtalya Başkonsolosluğu desteğiyle hazırlanan "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi, 31 Mart'a kadar izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:55
  1. Güney Amerika
  2. Karayipler
  3. ABD
  4. Afrika
  5. Sergi
  6. Fotoğraf

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