"Belki ilk defa beyaz tenli Müslüman gördüler"

DARÜSSELAM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kurban Bayramı dolayısıyla vekaletle kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 28 bin hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Rap sanatçısı Resul Aydemir'in de içinde bulunduğu TDV gönüllüleri ve vakıf yetkilileri, Türkiye'den bir gün sonra Kurban Bayramı'nı kutlayan Tanzanya'da 21 bölgede kurban kesimini ve dağıtımını tamamlandı.

TDV Tanzanya Kurban Koordinatörü Selman Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Tanzanya'da Zanzibar ve Darüsselam başta olmak üzere 21 bölgedeki organizasyonları tamamladığını söyledi.

Gönüllü ekiplerin, profesyonel çalışanların ve yerli halkın desteğiyle kesimlerin sonuna geldiklerini belirten Aktaş, 2019 vekaletle kesim organizasyonu kapsamında 21 bin 700 olarak planlanan hisselerin 28 bin olarak gerçekleştiğini aktardı.

Aktaş, 21 bölgede dağıtım yapıldığını ve kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Sahadaki gözlemlerini de anlatan Selman Aktaş, şunları söyledi:

"Bir bölgeye gönderdiğimiz arkadaşımız 300 büyükbaş kurbanın kesilmesine nezaret etti. Düşünebiliyor musunuz Afrika'nın ortasında bir köy, köyde tek bir beyaz adam, göğsünde Türk bayrağı olan yeleğiyle kesimleri gerçekleştirdi. Bayrağımızla yaptığımız hayırla iftihar ediyoruz çünkü o köy de belki ilk defa beyaz tenli Müslüman gördü. Onların açısından durumu idrak edebiliyor musunuz?"

Gönüllülerin kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mesuliyetiyle hareket ettiklerini aktaran Aktaş, "Gönüllülerimiz arasında 21 yaşında öğrenci olan genç arkadaşlarımız da vardı, meslek hayatının sonuna gelmiş 62 yaşında gayret timsali ağabeylerimiz de vardı. Sadece kurban değil sahadaki izlenimleri de onları çok etkiledi. Kıta aşıp buradaki Müslüman kardeşleriyle buluşmak onlarla hemhal olmak hepimiz için bir tecrübe. Ümmet olmanın, kardeş olmanın bereketini, ne büyük bir imkan olduğunu Afrika'nın en ücra bölgesinde kılcal damarlarında da gördük. Allah hayırseverlerden razı olsun. Hayırlarını kabul etsin." şeklinde konuştu.