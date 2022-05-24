Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti!

Iğdır'da, M.A. belinden çıkardığı silahı etrafındakilere gösterdiği sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, o esnada yan odada sigara içen P.K.'nın göğsüne isabet etti. M.A. olay sonrası kaçarken, kanlar içinde yere yığılan P.K. için vatandaşlar seferber oldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. P.K. tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamazken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyündeki evlerinde yakalanan M.A. ile R.K, Y.G. ve olay sırasında M.A.'nın yanında bulunan A.A.’nın işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, “22/05/2022 günü P.K isimli bayanın bir evde silahla öldürülmesi olayı ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Maktulenin ölü muayene ve otopsi işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle incelenerek tamamlanmış olup, olay sırasında evde bulunan R.K, Y.G, A.A. ve M.A. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması işlemleri devam etmektedir. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir" denildi.