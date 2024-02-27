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Yerel Belinde duran tabancayla yaralandı
Yerel

Belinde duran tabancayla yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 23:15:00 -
Belinde duran tabancayla yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belinde bulunan tabancası ateş alan bir balıkçı yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Başak Caddesinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı N.Ö.D., belinde bulunan tabancanın ateş alması neticesinde karın boşluğundan yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaranan N.Ö.D'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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