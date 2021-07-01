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Belhanda, Süper Lig'in yeni takımına imza attı
Spor Belhanda, Süper Lig'in yeni takımına imza attı
Spor

Belhanda, Süper Lig'in yeni takımına imza attı

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor ile 3 yıllığına anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 17:21:00 -
Belhanda, Süper Lig'in yeni takımına imza attı

Galatasaray'dan ayırıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcu, Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'la 3 yıllık anlaşma sağladı.

3 yıllık anlaşma imzalandı

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.

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