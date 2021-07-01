Belhanda, Süper Lig'in yeni takımına imza attı
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor ile 3 yıllığına anlaştı.
Galatasaray'dan ayırıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcu, Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'la 3 yıllık anlaşma sağladı.
3 yıllık anlaşma imzalandı
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.