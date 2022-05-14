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Spor Belhanda: Galatasaray'dan pislik gibi kovuldum
Spor

Belhanda: Galatasaray'dan pislik gibi kovuldum

Galatasaray'dan ayrılışı büyük olay olan Younes Belhanda, ayrılışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:34:00 -
Belhanda: Galatasaray'dan pislik gibi kovuldum

Sezon başında Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Younes Belhanda eski takımı Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 4 yıl Galatasaray'da oynayan ve şampiyonluk yaşayan Belhanda Twitter'da yaptığı sohbet odasında sarı-kırmızılı takımla ilgili olarak "Galatasaray için sahada her zaman her şeyimi verdim, kırık çeneyle dahi oynadım. Galatasaraylı taraftarlar pazartesi beni ıslıklamaz inşallah." dedi.

"Pislik gibi kovuldum"

Belhanda Süper Lig'de oynanacak Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesinde eski taraftarlarına mesaj yolladı.

Belhanda geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile ayrılık süreci hakkında "Şu an bunun hakkında konuşmam benim için karışık bir durum çünkü hala FIFA'da süren hukuki bir sürecimiz var ama pislik gibi kovuldum. Dikkat edin, hayatımın bir parçası olan kulübü suçlamıyorum. Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce öldü, Allah rahmet eylesin. Yani ben de her şeyi söylemek istemiyorum. Basitçe söylemek gerekirse, kulübün ve avukatların tavsiyesine rağmen beni gönderdi, kimse ne olduğunu anlamadı." ifadelerini kullanmıştı.

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