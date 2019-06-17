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Belenbaşı’nda 14’üncü kiraz şöleni

Yörük kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, 14’üncü kez büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
Belenbaşı’nda 14’üncü kiraz şöleni

Yörük kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, 14’üncü kez büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Buca Belediyesi ve Belenbaşı Mahalle Muhtarlığı’nın düzenlediği Kiraz Şenliği, sabahın erken saatlerinde başladı. Belenbaşı Mahalle Merkezi’nde gerçekleştirilen festivale; Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Belenbaşı Mahalle Muhtarı İsmet İlhan, Ege Bölgesi’ndeki Yörük ve Türkmen Dernek Başkanları katıldı.


Şenlikler Belenbaşı’nın sokaklarından geleneksel kortejiyle başladı. Develerle, davul zurnayla gerçekleştirilen yürüyüş, köy merkezindeki tören alanında son buldu.


Yeni sezonun kirazlarının sergilendiği festivalde, yerel üretim organik ürünlerden keşkeğe, yöresel lezzetlerden el emeği ürünlere kadar Belenbaşı’nın tüm zenginlikleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Belenbaşı İlkokulu halk oyunu ekibi ve zeybek gösterisi halkın beğenisini topladı.


Belenbaşı’ndaki esnaf ve hemşehrilerle kortejde bir araya Başkan Kılıç, Buca’nın köylerindeki üretimin arttırılması ve geliştirilmesi ile ilgili mesajlar verdi. Törende Bergama kılıç kalkan ekibinin dikkat çeken şovu gerçekleştirildi. Gösterinin ardından Başkan Kılıç ve Kaymakam Tunç’a Türk bayrağı hediye edildi.


Yörük kültürünün yaşatılması için gösterdiği destekten dolayı Belenbaşı Mahalle Muhtarı İsmet İlhan, Başkan Erhan Kılıç’a teşekkür plaketi verdi. Başkan Kılıç, Yörük kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Biz de bayrağımızı Ata’mızın devrimlerinin ışığında sonsuza kadar yaşatacağız. Buradan bir kez daha söz veriyorum” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından "En İyi Kiraz Yetiştiricisi" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalden 15 gün önce sahaya giderek gübre, sulama gibi teknik çalışmalar üzerinde inceleme yapan Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendislerinden oluşan jüri üyeleri, lezzet ve görüntü değerlendirmesi de yaparak kararını verdi. Jüri değerlendirmeleri sonunda Özgür Kınacı birinci, Mehmet Kınacı ikinci ve Musa Altıparmak üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacıya ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer verdi.


Etkinliklerin ardından müzik şölenine geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın renk kattığı festivalde; Grup Mecaz, Grup Divane, Feyzi Önder, Zeynep İlhan, Sevil Daşkın, Bayram Salman sahne alarak halk türkülerini seslendirdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  1. kültür
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