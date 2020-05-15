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Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Sungurlu Belediye Başkanlığının sponsorluğunda öğretmen Muhammed Gülmez tarafından evinde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:00:56 -
Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Sungurlu Belediye Başkanlığının sponsorluğunda öğretmen Muhammed Gülmez tarafından evinde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya devam ediyor.


Üretime başlandığı tarihten bugüne kadar toplamda 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,”Sungurlu Belediyesi olarak sadece ilçemizdeki sağlıkçılarımızın değil tüm Çorum sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak, her yerde ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz” dendi.


Teslimat yapılan kurumlar ise şu şekilde açıklandı; “Sungurlu Devlet Hastanesi, Sungurlu’daki Aile Sağlık Merkezleri, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Çorum 112 Acil, Çorum Göğüs Hastanesi, Çorum Özel Diyaliz, Alaca Devlet Hastanesi, İskilip Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi, Çorum merkez ve ilçelerinde çeşitli Aile Sağlık Merkezlerinden oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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