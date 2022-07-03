Belediyeciliğin yüz karası

Hizmet yerine slogan üreten, İstanbul’u 3 yılda 58 milyar lira borçlandıran, arızalarla, kazalarla ve yanan araçlarla toplu ulaşımı çökme noktasına getiren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beceriksizliğini perdelemek için belediyenin bütçesini çalgıya çengiye saçıyor. Algı ile ayakta durmaya çalışan, düzenlediği yüzlerce konser ile tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaş sanatçılara saçan, İspanyol Flamenko dansçısına bir gösteri için 400 bin TL paslayan, sadece 1 piyanonun akorduna yıllık 123 bin lira aktaran CHP’li İmamoğlu’nun, büyük tepki çeken ‘Doğaçlama Dans Festivali” rezaletine ise 215 bin TL ödediği öğrenildi.

Dudak uçuran israflar

CHP’li Ekrem’in “yok artık” dedirten israf kalemlerinden bazıları şöyle:

23 Haziran’da görevdeki 3. yılını “Demokrasi Şenliği’’ kılıfıyla kutlayan İmamoğlu, Edis’e 500 bin, Reynmen’e 250 bin, Bege ise 200 bin TL ödedi.

9 Haziran’da ise İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. “Uluslararası Doğaçlama Dans Festivaline” 215 bin TL aktardı.

23-24 Şubat tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda izleyiciyle buluşan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero’ya 400 bin TL ödeme yapıldı.

“Piyano akordu işi alımı” ihalesine çıkan İmamoğlu, 1 adet piyanonun akordunu 1 yılda “300 defa” yaptırarak KÜLTÜR A.Ş. bütçesinden 123 bin 750 TL ödedi.

Bütçe eğlenceye akıyor

CHP’li İmamoğlu’nun işbilmezliğini ve israflarını değerlendiren İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “Belediye, belediyecilik hizmetleriyle ilgili yapması gereken alanlara para harcaması gerekirken, kültürel faaliyet adı altında birtakım abuk sabuk faaliyetlere inanılmaz paralar harcıyor. Bunun içerisinde konserler, dans gösterileri, kokteyller, çeşitli toplantılar için yapılan harcamalar. Belediye hizmetleri için bütçe yok, kaynak yetersiz deniliyor ama belediyenin zorunlu hizmeti olmayan ve kültürümüzle örtüşmeyen işlere o kadar çok para harcanıyor. Diğer yandan, ulaşımdaki sıkıntının nedeni bakım ihalesinin düzgün yapılmaması, şartnamesinin doğru hazırlanmaması ve ihalenin doğru kişiye verilmemesi yatıyor. İhaleden bir ay sonra 638 araçtan 378’i yolda kalmış. Yazıktır günahtır. Neredeyse belediyede otobüs kalmayacak.”

İhale yandaşa, otobüsler perişan

Gazeteci Cengiz Alçayır ise, şu değerlendirmede bulundu: “İmamoğlu, CHP kafası hizmet üretmek değil de algı üretme odaklı çalıştığı için insanları mutlu etmek yerine insanları uyutmaya, kandırmaya yönelik süreci gırgırla, cümbüşle, makarayla götürüyorlar. O yüzden birisi insanlar selde ölürken göbek atıyor, diğeri kalkıyor kertenkele dansı yapıyor. Bunlar İstanbul’un, Ankara’nın belediyecilikteki yüz karaları, ayıbı. İstiyorlar ki sorgulanmasınlar, hesap sorulmasın ve bu saçmalıklarla gündemde kalsınlar. CHP’li Özgür Karabat ile kafa kafaya verip İETT’yi nasıl batıracağız, nasıl dolandıracağız diye düşünen İmamoğlu’ndan otobüs tamirlerini beklemek akıl işi değil. İhaleyi yandaşa verip İstanbulluların hayatını mahvettiler. Bütün CHP’liler yaşanan rezalet karşısında üç maymunu oynuyor. ‘Bu kul hakkının hesabını sormazsam namerdim’ diyen Kılıçdaroğlu’na bu yolsuzlukların sorulması ve cevabının alınması gerekiyor.”