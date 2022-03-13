Belediye işçilerinin efsane kar temizleme yöntemi! 'Bizim çocuklar yine döktürmüş'
İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin temizlik işçilerinin horon eşliğinde kar temizliği yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bizim çocuklar yine döktürmüş." dedi.
Yeniakit.com.tr
İstanbul'da birkaç gündür devam eden kar yağışı kaldırım ve yollarda buzlanmaya sebep oldu.
'Bizim çocuklar yine döktürmüş'
Bağcılar Belediyesi'nin temizlik işçileri, kaldırımda oluşan buzları temizleme çalışmasında horon tepti. İşçiler eğlenceli anları kaydederken, görüntüler sosyal medyada da viral oldu.
Temizlik işçilerinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bizim çocuklar yine döktürmüş." dedi.