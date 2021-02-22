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Ekonomi Belediye işçi alımları! Belediye personeli alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Belediye işçi alımları! Belediye personeli alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Bursa Osmangazi Belediyesi, İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda KPSS şartsız çöp toplama personeli alımı yapılacağı bildirilirken adayların ayrıca emekli olmaması ve emeklilik şartları taşımaması gerektiği de belirtildi. Peki, belediye daimi çöp toplama personeli alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:39:00 -
Belediye işçi alımları! Belediye personeli alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesinde daimi çalışmak isteyenler için müjdeli haber İŞKUR’dan geldi. İŞKUR’un “Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlan” sayfası üzerinden yayınlanan ilana göre Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından daimi olmak üzere çöp toplama personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Belediye daimi çöp toplama personeli alımı ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilana göre Bursa Osmangazi Belediyesi daimi çöp toplama personeli alıyor. Yapılacak olan daimi personel alımında başvuruların bugün başladığı belirtilirken, belediyede görev almak isteyen adayların en geç 26 Şubat tarihine kadar başvuru yapması gerektiği ifade edildi.

Çöp toplama personel alımı için başvuru yeri ve adresi neresidir?

İŞKUR üzerinden yayınlanan Bursa Osmangazi Belediyesi personel alım ilanına göre adayların çöp toplama personeli için taşıması gereken şartlar şu şekilde olduğu ifade edildi…

Başvuru Tarihleri: 22.02.2021 – 26.02.2021

Başvuru Adresi: Soğanlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Cad. No:388/2 Osmangazi/Bursa

Telefon: 0224 235 34 33

Çöp toplama personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

Emekli olmamak

Emeklilik şartları taşımamak

Bedenen sağlıklı olmak

Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak

Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak

Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak

“Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel aranıyor”

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru için hazırlaması gereken belgeler ise şu şekilde sıralandı:

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

SGK hizmet dökümü

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