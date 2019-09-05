Belediye iş ilanları İŞKUR

“İŞKUR belediye iş ilanları” vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye’de belediye ve belediye iştirakleri İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayınladı. İŞKUR’un belediye alımlarında birçok farklı kategoride iş pozisyonları bulunuyor. Peki İŞKUR belediye alımları iş ilanları başvuru şartlar neler? İŞKUR üzerinden belediyeler hangi pozisyonlarda personel alacak? İşte İŞKUR belediye iş ilanlarına dair merak edilen detaylar...

İŞKUR belediye alımları iş pozisyonları

Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Güvenlik Görevlisi, Büro İşçisi, Büro Memuru, Beden İşçisi (İnşaat), Danışma Memuru ve daha birçok meslek gurubundan vasıflı vasıfsız işçi, personel ve memur alınacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 106 personel alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Emek Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un web sayfası üzerinden 106 personel alımı yapacağını bildirdi. Alınacak personellerin Belediye kadrosunda daimi istihdam edileceği belirtildi. Peki hangi pozisyonlara kaç personel alımı yapılacak?

Muğla Büyükşehir Belediyesi hangi pozisyonlara kaç personel alımı yapılacak?

78 özel güvenlik görevlisi, bir büro memuru (genel), 3 marangoz, 2 sıhhi tesisatçı, 3 inşaat ustası, 3 kesimhane işçisi, bir mezbaha kesim işçisi, 2 hayvan bakıcısı, bir temizlik görevlisi, bir uzman, 3 arkeolog, bir heykeltıraş olmak üzere toplamda 106 personel alımı yapılacaktır.78 özel güvenlik görevlisi, bir büro memuru (genel), 3 marangoz, 2 sıhhi tesisatçı, 3 inşaat ustası, 3 kesimhane işçisi, bir mezbaha kesim işçisi, 2 hayvan bakıcısı, bir temizlik görevlisi, bir uzman, 3 arkeolog, bir heykeltıraş olmak üzere toplamda 106 personel alımı yapılacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak askerlik görevini yapmış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

KADROLARA GÖRE İSTENİLEN ÖZEL ŞARTLAR

Özel Güvenlik Görevlisi Alımı İçin;

5188 sayılı yasa gereği geçerli Özel Güvenlik kimlik kartına sahip (silahlı ya da Silahsız) olmak

İyi iletişim kurabilen, diksiyonu düzgün, vardiya sistemi ile çalışabilecek, esnek çalışma saatlerine uygun, müracaat tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki farkın 15'ten fazla ya da eksik olmamak

Başvurular 11-12 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Büro Memuru Alımı İçin;

Adalet Yüksek Okulu mezunu olmak

Başvurular 09-10 Eylül tarihleri arasında

marangoz sıhhi tesisatçı ve inşaat ustası alımı için;

Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezlerinden alınmış en az kalfalık belgesine sahip olmak

İlköğretim mezunu olmak.

kesimhane işçisi alımı için

İlköğretim mezunu olmak,

Mezbaha Kesim İşçisi Alımı İçin;

Et ve et ürünleri işletmeciliği ustalık belgesi sahibi olmak,

İlköğretim mezunu olmak.

Hayvan Bakıcısı ve Temizlik Alımı için;

İlköğretim mezunu olmak.

Uzman Alımı İçin;

Fakültelerin 4 yıllık kamu yönetimi Bölümü'nü bitirmiş olmak ve kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak,

Çok iyi İngilizce bilmek, bilgisayar ve ofis programlarını etkili bir biçimde kullanabilmek

Arkeolog ve Heykeltıraş Alımı İçin;

Gereken minimum eğitim düzeyi lisans fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı sureti, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, iş başvuru formu (www.mubep.com.tr web adresinden temin edebilirsiniz), adli sicil kaydı, İkametgâh belgesi, görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı vücut sağlığı ve özlü bulunmadığını gösterir sağlık raporu.

NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo ve posta ve benzeri şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İş başvuru formları