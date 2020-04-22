  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) olağanüstü meclis ve encümen toplantısı Belediye Başkanlarının katılımıyla Kütahya Belediyesinde gerçekleşti.

2020-04-22 11:26:35 -
Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) olağanüstü meclis ve encümen toplantısı Belediye Başkanlarının katılımıyla Kütahya Belediyesinde gerçekleşti.


2019 kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşüldüğü, encümen ve plan bütçe komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda yer satın alınması ile ilgili encümene yetki verilmesi de karara bağlandı.


Toplantı sonrasında Belediye Başkanları, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın makamında Kütahya’da ve ülkede yaşanan gelişmeler hususunda gündemi değerlendirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı