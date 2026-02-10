Belediye Başkanından ailelere müjde Çocuk başına 6 bin lira

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aile bütçesine katkı sunan yeni destek programlarını hayata geçirmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Bebek destek paketi, nikâh ücret desteği gibi ailelere yönelik pek çok destek programını uygulamaya aldıklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, 2026 yılında ilçede çocuk sahibi olan tüm ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin Türk lirası destek sağladıklarını söyledi. Sosyal belediyeciliğe dair çalışmalara büyük bir hassasiyetle devam ettiklerini ailelere, özel gereksinimli bireylere ve öğrencilere yönelik desteklere aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ailelerimize 6 bin Türk lirası destek sağlıyoruz" dedi.

Ailelere yönelik destekleri sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ailelerimize özel destek programlarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Aile bütçesine katkılar sunan desteklerimiz çerçevesinde, 2026 yılında ilçemizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin tamamına 6 bin Türk lirası destek sağlıyoruz.Bu yıl da ailelerimizin başvuru sürecini tamamlamasının ardından destek ödemelerimizi hesaplara yatırıyoruz. Aile bütçesine katkılar sunan desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Aile bağlarının güçlenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye de devam ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "Aile bütçesine katkılar sunan desteklerimiz ile birlikte ayrıca, aile bağlarının ve aile içi iletişimin güçlenmesine yönelik programlar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize ailelerimiz ilgiyle katılım sağlıyor. Ailelerimizin önerileri doğrultusunda program içeriklerimizi çeşitlendiriyor ve yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi'nin ailelere yönelik 6 bin TL destek başvuruları, belediye hizmet binası zemin katta bulunan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden şahsen başvuru yoluyla gerçekleştirilebiliyor.