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Yerel Belediye Başkanı gölde mahsur kaldı
Yerel

Belediye Başkanı gölde mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 08:11:00 -

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları altında kalan eski yerleşim yeri üzerinde turizm amaçlı yapılan zipline'ın deneme geçişini Belediye Başkanı Eyüp Aytekin yaptı. İlk denemede baraj gölü ortasında mahsur kalan Başkan Aytekin’i vatandaşlar ve zipline görevlileri halat yardımıyla kurtardı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle ilçe sular altında kalmıştı.

Yeni ilçe ise hemen barajın üst kotlarında inşa edildi. Baraj gölünün tamamen dolmasıyla Yusufeli Belediyesi, turizm amaçlı bölgenin tanıtımı için zipline projesinin hayata geçirdi.

Yusufeli Barajı gölünün iki yakası arasına bin 174 metre uzunluğundaki, baraj gölü üzerinde Türkiye’nin en uzun hattında olma özelliğine sahip olan zipline denme geçişi Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından yapıldı.

Başkan Aytekin, ilk denemesinde zipline üzerinde baraj gölünün ortasında kalınca yardımına zipline görevlileri ve vatandaşlar yetişti. Bir saat baraj gölü üzerinde kurtarılmayı bekleyen Başkan Aytekin, karaya iner inmez kendisi kurtarmak için halat çeken kalabalığın arasında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Turna’ya sarılarak öptü.

Aytekin yaptığı açıklamasında, "Yusufeli’nin geleceği turizm ve spor turizm diyoruz. Bu geleceğe yönelik bir çalışma. Yusufeli’ne değer katacak, Yusufeli’nin bir eni olma durumunda. Bin 174 metre uzunluğunda olan zipline, Yusufeli baraj gölünü karşıdan karşıya geçiyor. Bu anlamda Yusufeli’mize güzel bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Yeni yapılmış daha hizmete açılmamış deneme amaçlı yaptığımız bir program. Ufak teknik bir sorun oldu. Gerekli güvenlik önlemleri alındığını bildiğim için bir korku hissetmedim. Gerekli ayarlamalar çekilecek” ifadelerine yer verdi.
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