Belediye başkanı ceketini alıp gitti! Özgür'ün partisinde istifa depremi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, parti üyeliğinden ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin her zaman ilçesine ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirterek, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim. Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, dün gerçekleşen ön seçimde Yemi Parti İzmir İl Başkanı adayının belirlenmesi için oy kullanmıştı.