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Siyaset Belediye başkanı ceketini alıp gitti! Özgür'ün partisinde istifa depremi
Siyaset

Belediye başkanı ceketini alıp gitti! Özgür'ün partisinde istifa depremi

Yeniakit Publisher
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Belediye başkanı ceketini alıp gitti! Özgür'ün partisinde istifa depremi

Özgür Özel’in partisinde istifa depremi devam ediyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, partisinden ayrıldığını duyurarak görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, parti üyeliğinden ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin her zaman ilçesine ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirterek, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim. Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, dün gerçekleşen ön seçimde Yemi Parti İzmir İl Başkanı adayının belirlenmesi için oy kullanmıştı.

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Siyaset

Tavanı da tabanı da aynı zihniyet! Özgür’ün partisinde kavgalı seçim

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Yorumlar

145319

inşallah darisi özele, özelde 2028 seçimlerinde ceketini alıp gidecek sözü var kazanamazsa gidiciyim dedi dört gözle bekliyoruz çok özlediği ateri oyununu oynamaya devam eder sakin kafa ile

Jack Wolfskin

Orada durulur mu be.Ben olsaydım ceketimi bile bırakırdım.
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