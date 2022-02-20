Belçika'da tema park kâbusu
Belçika'nın Batı Flandre kentinde bir tema parkta hız treni dehşeti yaşandı.
Belçika'nın Flandre kentindeki Plopsaland adlı tema parkta akşam saatleriydi.
7 kişinin bindiği hız treni, bir anda durdu. 37 metre yükseklikteki tepe noktasında asılı kaldı. Arıza ilk etapta giderilemedi. Hız treninde mahsur kalanlar için itfaiyeye haber verildi.
Tren 6 saat sonra indirildi
Saatler içinde hava koşullarının sertleşmesi nedeniyle, kurtarma operasyonu güçlükle yapıldı.Trendekiler, 6 saatin sonunda sağ salim indirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından donma tehlikesi bulunanlar, hastaneye kaldırıldı.
Tema park yetkilileri, hava koşullarının tren arızasına yol açmadığı görüşünde. Rüzgarın şiddetinin, hız treninin çalışması için gerekli standarda uygun olduğu savunuldu. Arızanın nedeni araştırılıyor.