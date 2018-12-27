Belçika'da 'sarı yelekliler' yolları kapattı!
Avrupa'yı savaş alanına çeviren sarı yelekliler, dün gece saatlerinde Belçika'nın Valonya bölgesinde yolları kapattı.27 Aralık 2018 Perşembe 14:33
Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin, Valonya bölgesindeki Hainaut kentinde, dün gece saatlerinde Fransa sınırına yakın yolları kapattığı belirtildi.
Federal polis, sabah saatlerinde duruma müdahale edildiğini ve Fransa'ya giden "E19" otobanı hariç tüm yolların açıldığını duyurdu.
Diğer yandan, sarı yeleklilerin arasına karışan bir grup hırsızın, Fransa sınırı yakınlarında park halinde bir kamyonu soyduktan sonra ateşe verdiği belirtildi.
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