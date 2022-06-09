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Spor Belçika, Polonya'yı 6 golle devirdi
Spor

Belçika, Polonya'yı 6 golle devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Belçika, sahasında Polonya'yı 6-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 01:02:00 -
Belçika, Polonya'yı 6 golle devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Belçika, sahasında Polonya'yı 6-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Lewandowski'nin golüyle öne geçen Polonya'ya 42. dakikada Witsel cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda vites yükselten Belçika, 59'da De Bruyne, 73 ve 80'de Trossard, 83'te Denconcker ve 90+3'te Openda'nın golleriyle skoru 6-1'e getirdi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Belçika 3 puana yükselirken Polonya ikinci maçlar sonunda 3 puanda kaldı.

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