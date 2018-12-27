Belçika mahkemesinden DAEŞ talimatı! Ülkeye getirilecek

Belçika Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG’nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti.

Mahkeme, eşleri DAEŞ militanı olan iki kadının ülkeye geri getirilmesi için hükumete talimat verdi.

Mahkeme kararınca, hükümetin 40 gün içinde talimatı yerine getirmemesi halinde çocuk başına günlük 5 bin Euro (30 bin TL), toplamda 1 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödeyeceği belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından bir yetkili durumun Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile değerlendirileceğini açıkladı.

Suriye’de DAEŞ için savaşmaya giden birçok Avrupalı militanın aileleri PYD’nin 3 kampında tutuluyor.