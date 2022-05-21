Belçika açıkladı! Maymun çiçeği virüsü sapkınlardan yayılmış..

Belçika'da maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı üçe yükseldi. Vakaların tamamının da, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerp) düzenlenen "Darklands" adlı fetiş festivali ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Çoğunlukla eşcinseller katılmış!

4 gün süren sapkın festivale katılan katılımcıların çoğunluğunun eşcinsel olduğu öğrenilirken, yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel ilişki yaşayanlar, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanlarının yer aldığı belirtildi.

Belçika'da, eşcinsel erkeklere ve birden fazla ilişkisi olan kişilere yönelik bir bilinçlendirme kampanyasının düzenleneceği de vurgulandı.

Ülkede maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.