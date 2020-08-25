Belarus Rusya'dan hava savunma sistemi alıyor

Batı ve muhalefetin istifa kampanyasına karşı direnen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile önemli bir anlaşma imzaladı. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlen Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020’ye katılan Belarus Savunma Bakanı Sergey Simonenko ve bakanlık heyeti, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi yönetimiyle görüştü. Toplantı sonrasında Belarus ve Rusya’nın askeri ve teknoloji şirketleri Almaz ile Antey arasında savunma sanayiinde işbirliği anlaşmasına imzalar atıldı.

BTR-82A zırhlı araç ile 4 adet Mi-35M helikopter alacaklar

İmzalanan anlaşmaya göre, Rusya 2025 yılına kadar Belarus’a modern hava savunma sistemleri yerleştirecek. Söz konusu sistemlerin modelleri açıklanmazken, atılan diğer bir imzada ise Belarus'a iki tabur BTR-82A zırhlı araç ile 4 adet Mi-35M tipi helikopterin ilk partisinin gönderilmesi kararlaştırıldı.