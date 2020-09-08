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Aktüel Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek"
Aktüel

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:26:38 -
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek"

MOSKOVA (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestoların bir sosyal medya uygulaması üzerinden koordine edildiğini belirterek, "Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." dedi.

Lukaşenko, bazı Rus medyası temsilcilerine verdiği röportajda protestolar nedeniyle ülkede meydana gelen siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına yönelik protestoların sosyal medya üzerinden koordine edildiğini anlatan Lukaşenko, bu yöntem karşısında Rusya’nın da baş edemeyeceğini vurguladı.

Bu hususta pek çok devlet başkanı ile görüştüğünü aktaran Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bu yönteme karşı duramayacağı konusunda uyardığını dile getirdi.

Lukaşenko, "(Sosyal medya uygulaması) Telegram kanallarına karşı nasıl direniyorsunuz? Bu kanalları engelleme yeteneğiniz var mı? Hiç kimse bu kanalları engelleyemez, hatta bu ağı yaratan bile." ifadelerini kullandı.

Telegram uygulamasındaki bazı kanalların protestoların organizasyonunda başrol oynadığını vurgulayan Lukaşenko, bu yöntemi ABD’nin düşündüğünü ve şimdi Belarus’ta bunu uygulayarak başardığını ifade etti. İnterneti kesmenin bir faydası olmayacağını kaydeden Lukaşenko, Polonya’dan yönetilen bu kanalların yine de kapatılamayacağını dile getirdi.

Rusya’nın da yakın bir zamanda birdenbire bazı siyasi olaylar yaşayacağını savunan Lukaşenko, "Rus kurumları ve yönetimiyle birlikte ne düşünceye ulaştık biliyor musunuz? Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." diye konuştu.

- Minsk’teki protesto eylemlerinde gözaltı

Öte yandan muhalefetin oluşturduğu Yönetimi Devralma Koordinasyon Kurulu üyesi Mariya Kolesnikova'nın Belarus-Ukrayna sınırında gözaltına alınmasını protesto etmek üzere başkent Minsk'te sayıları 200’ü bulan çoğunluğu kadın bir grup, sokaklarda izinsiz eylem düzenledi. Polisin müdahale ederek dağıttığı protestocu grup arasından bazı kişiler gözaltına alındı.


Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

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