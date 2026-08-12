Bekleyiş son buldu! Romelu Lukaku İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’de beklenen transfer gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübün kadrosuna kattığını açıkladığı Romelu Lukaku, İstanbul’a geldi. Belçikalı golcü yeni takımıyla 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FBTV’ye yaptığı açıklamada, “Lukaku'nun transferi Fenerbahçe'ye gerçekleşti. Böyle bir oyuncunun kazandırılmış olması gerçekten önemli. Şampiyon olduğumuz taktirde +1 senelik sözleşmesi devreye girecek. Ki şampiyon olacağız. Çok büyük bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Maddiyatı hiç önemsemiyor. Hatta Lukaku Napoli'nin talepleri karşısında parayı kendi cebinden ödeyerek maddi fedakarlık yaptı” dedi.