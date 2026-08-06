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Gündem Beklenen görüşme gerçekleşti! Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi
Gündem

Beklenen görüşme gerçekleşti! Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi

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Beklenen görüşme gerçekleşti! Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.

Bakanlıkta yapılan görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.

GÜLDAL MUMCU: 'GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı.

''Görüşme olumlu geçti. Biz, tetikçilerin ve azmettiricilerinin kim olursa olsun ortaya çıkarılması yönündeki talebimizi ilettik. Sayın Adalet Bakanı da tetikçilerin arkasında kim olursa olsun, bağlantıları ne olursa olsun ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağız dedi. Hem sayın bakanı hem de bu işle görevlendirilmiş ekibi olumlu bulduk. Umarım 33 yıl sonra bu cinayetin tüm bağlantıları ve azmettiricilerini tam manasıyla öğrenmiş oluruz.''

Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek
Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek

Gündem

Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek

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Yorumlar

Sen Anladın

Sayın bakanım! Bu cinayet şimdiye kadar neden aydınlatılmadı? Failleri bilinmiyor mu? Susurluk olayı ne oldu? Daha onlarca benzeri ne oldu? Mumcu olayını bir sol hükümet neden aydınlatmadı? Durum belli değil mi?

Ali Dinar

İnşallah hepsi ortaya cıkar. Sonrada hile ile batırılan iş adamlarına sıra gelir. Memleketine ezanına sancagına aşıl bu işadamlarını dinlersin bakanım. Beninot al ilk benden başla, adliyedeki cirolu ettiğim senetleri ilk sahibine haciz göndermeden nasıl işimi servetimi siçilimi bozup , devletinvergi kaybı müslümanın hakkı zekat ve sadakaları nasıl engellediklerini görki bu ülkreyi ucucaracak iş adamlarımı niye 15 temmuz 2016 kadar yerli ve milli dini firmalar nasıl yok edildi.
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