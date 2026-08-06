Beklenen görüşme gerçekleşti! Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi

Bakanlıkta yapılan görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.

GÜLDAL MUMCU: 'GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı.

''Görüşme olumlu geçti. Biz, tetikçilerin ve azmettiricilerinin kim olursa olsun ortaya çıkarılması yönündeki talebimizi ilettik. Sayın Adalet Bakanı da tetikçilerin arkasında kim olursa olsun, bağlantıları ne olursa olsun ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağız dedi. Hem sayın bakanı hem de bu işle görevlendirilmiş ekibi olumlu bulduk. Umarım 33 yıl sonra bu cinayetin tüm bağlantıları ve azmettiricilerini tam manasıyla öğrenmiş oluruz.''