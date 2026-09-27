Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı...
İstanbul’da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde itibaren etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Sultangazi ve Gaziosmanpaş'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar göle döndü. TEM Otoyolu'nun bazı kısımlarında ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.