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Gündem Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

Yeniakit Publisher
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı...

İstanbul’da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde itibaren etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Sultangazi ve Gaziosmanpaş'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar göle döndü. TEM Otoyolu'nun bazı kısımlarında ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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