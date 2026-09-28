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Gündem Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yeni doğan çocuğuna verdiği isimle gündeme geldi. Tema’nın çocuğuna Antik Sparta Kralı Leonidas’ın adını verdiğini açıklaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Tema ise tercih ettiği ismi “Leo” şeklinde kullanacağını ifade etti.

Sosyal medya yayıncısı ve Atatürkçü gnostik Diamond Tema'nın çocuğuna verdiği isim dikkat çekti.

Tema'nın kendi açıklamasına göre yeni doğan çocuğuna Leonidas adı verildi.  Atatürkçü olduğunu sık sık dile getiren Tema’nın çocuğuna Atatürk'ün; Mustafa ya da Kemal adını vermesi beklenirken antik Yunan kralının adını vermesi sosyal medyanın gündemine düştü.

LEONIDAS KİMDİ?

I. Leonidas, Antik Yunan dünyasının en bilinen hükümdarlarından biri olarak tarihe geçti. Sparta'nın Agiad Hanedanı'na mensup kralı olan Leonidas, özellikle MÖ 480'de Pers Kralı I. Serhas'ın ordusuna karşı gerçekleşen Termopylai Muharebesi ile tanınıyor.

Leonidas ve beraberindeki Spartalı savaşçılar, daha sonraki dönemlerde Batı popüler kültüründe de çok sayıda kitap, film ve esere konu edildi.

DİN TARTIŞMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tema'nın isim tercihinin tartışılmasının nedenlerinden biri de daha önce din konusunda yaptığı açıklamalar.

Kendisini agnostik ve Atatürkçü olarak tanımlayan Tema, din, Tanrı, İslam tarihi ve felsefe üzerine yayınlarıyla tanınıyor. Agnostisizm ve İlahi Tragedya isimli kitabında da agnostisizm, teizm, ateizm ve din felsefesi üzerine görüşlerini ele alıyor.

Tema, 2024 yılında katıldığı bir YouTube programında Hz. Muhammed ve Hz. Aişe'nin evliliğine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle de büyük bir tartışmanın merkezinde kalmıştı. Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” kapsamında soruşturma yürütüldüğü o dönem kamuoyuna açıklanmıştı.

BU KEZ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE “LEONIDAS” VAR

Tema'nın çocuğuna Antik Yunan’ın en tanınmış krallarından birinin adını vermesi ise kişinin çocuğuna isim verme özgürlüğü ile isimlerin taşıdığı tarihsel ve kültürel anlamlar üzerinden farklı değerlendirmelere konu oldu.

Böylece daha önce dini ve felsefi görüşleri üzerinden tartışmaların odağında bulunan Tema, bu kez çocuğu için yaptığı Antik Yunan kökenli isim tercihiyle sosyal medyanın gündemine taşındı.

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Yorumlar

Mehmet1

İşte bunlar böyle biz Atatürk’ün askerleriyiz biz Atatürkcüyüz bla bla bunların hepsi böyle bunlar ne Türk nede Atatürkcüler
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