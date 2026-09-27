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Gündem Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi
Gündem

Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından Bayraktar AKINCI, Sudan semalarında dikkat çeken bir hava-hava angajmanına daha imza attı. Sudan Ordusu tarafından kullanılan AKINCI TİHA’nın, Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) envanterindeki Çin yapımı CH-95 SİHA’yı havada vurarak düşürdüğü bildirildi. Son görüntüler, Sudan’daki çatışmalarda insansız hava araçlarının artık birbirlerini avladığı yeni bir dönemi de gözler önüne serdi.

Sudan’daki çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar AKINCI TİHA’nın hava-hava görevlerindeki etkinliği yeniden gündeme geldi.

Sudan Ordusu tarafından kullanılan AKINCI'nın, Hızlı Destek Güçleri'nin kullandığı Çin üretimi CH-95 tipi insansız hava aracını havada imha ettiği bildirildi.

Paylaşılan görüntülerde hedefteki insansız hava aracının takip edildiği ve ardından vurulduğu görülüyor.

AKINCI aynı gün iki CH-95'i düşürdü

Son olayın tek bir angajmanla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Savunma kaynaklarında yer alan bilgilere göre Sudan Ordusu'na ait AKINCI, aynı gün içerisinde RSF tarafından kullanılan iki Çin yapımı CH-95'i hava-hava angajmanıyla düşürdü.

Böylece AKINCI'nın Sudan sahasında yalnızca yerdeki hedeflere yönelik taarruzlarda değil, havadaki insansız sistemlere karşı da aktif biçimde kullanıldığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmış oldu.

Füzenin kamerasından vuruş anı

Son görüntülerin en dikkat çekici taraflarından biri ise angajmanın hedefe yaklaşan mühimmatın kamerasından da görüntülenmesi.

DefenceTurk, görüntülerde vurulan CH-95'in kanatlarının altında dört mühimmat bulunduğunun görüldüğünü aktarırken, kullanılan mühimmatın ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN olabileceğini değerlendiriyor. Ancak kullanılan mühimmatın kimliği bağımsız biçimde kesinleştirilmiş değil.

EREN'in AKINCI ile birlikte hava hedeflerine karşı kullanımına ilişkin daha önce de Sudan'dan görüntüler yayımlanmıştı. 20 Eylül tarihli bir savunma sanayii yayını, El Kuvek bölgesinde bir CH-95'in EREN ile vurulduğunu bildirdi.

Sudan semalarında Türk-Çin sistemleri karşı karşıya

Sudan'daki iç savaş, son dönemde insansız hava araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı çatışma alanlarından biri haline geldi. Sudan Ordusu ile RSF arasındaki mücadelede farklı ülkelerde üretilen sistemler sahada karşı karşıya geliyor.

Çin üretimi CH-95, uzun süre havada kalabilen ve keşif-gözetleme ile taarruz görevlerinde kullanılabilen bir insansız hava aracı olarak biliniyor.

Türk yapımı AKINCI ise daha yüksek faydalı yük kapasitesi ve farklı mühimmatları kullanabilme yeteneğiyle sınıfının ağır platformlarından biri.

Açık kaynaklarda dikkat çeken AKINCI bilançosu

AKINCI ile Çin yapımı sistemler arasındaki mücadele yalnızca son olaydan ibaret değil.

Açık kaynak görüntülerini derleyen savunma yayınları, Sudan'daki AKINCI'ların daha önce de çok sayıda Çin menşeli insansız hava aracını vurduğunu belirtiyor. Bununla birlikte dolaşımdaki toplam imha sayılarının resmî olarak doğrulanmış bir envanter veya zafer listesine dayanmadığı özellikle belirtiliyor.

AKINCI'nın Şubat ayında RSF tarafından kullanılan Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini de vurduğu bildirilmişti.

Son hava-hava angajmanı ise Sudan semalarında yaşanan İHA mücadelesinde Türk yapımı AKINCI ile Çin yapımı CH-95'i bir kez daha doğrudan karşı karşıya getirdi.

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