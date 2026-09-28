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Dünya Caparov, Abdullah Eren'i kabul etti
Dünya

Caparov, Abdullah Eren'i kabul etti

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Caparov, Abdullah Eren'i kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti. Eren, kabulde Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e çalışma ziyareti gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, sosyoekonomik ve insani alanlarda hayata geçirilecek ortak projeler ele alındı.

Caparov, görüşmede, sağlık hizmetleri, tarım laboratuvarı altyapısının modernizasyonu, mesleki ve teknik eğitim ile "yeşil" enerji alanında uzman yetiştirme gibi Kırgızistan ile TİKA arasındaki işbirliğinin öncelikli alanlarını belirledi.

 

Caparov'a Erdoğan'ın selamlarını iletti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, ülkenin ücra ve dağlık bölgelerindeki projelerin hayata geçirilmesine, özellikle küçük hidroelektrik santralleri, sağlık altyapısı ve sosyal hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması konularına özel önem verilmesini önerdi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, kabulde Cumhurbaşkanı Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kırgızistan'ın son dönemdeki sosyoekonomik göstergelerindeki olumlu dinamiklere dikkati çeken Eren, TİKA'nın Kırgızistan'daki gelecek dönem planları hakkında bilgi verdi.

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