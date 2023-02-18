Beklenen afet deprem gelen afet Ekrem!

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremleri fırsat bilerek siyaset yapan ve depremzedeler için yapılacak konutlar üzerinden hükümeti eleştirerek, “bırakın bu beton kafalılığı” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi gerekli adımları atmazken, kentsel dönüşüm bütçesini de 4 kat düşürdü. AK Parti döneminde bir yılda ortalama 5 bin konut üreten KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt ise fondaş gazetelere yaptığı açıklamada, “Yaşanan felaket İstanbul’un fragmanı” diyerek kendi sorumluluğunu perdelerken, 4 yılda sadece bin 396 bağımsız konut inşa ettikleri gerçeğini gizledi.

Aynayı kendine tutsun

CHP’li yönetimin iş bilmezliğini Akit’e değerlendiren İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, gerçekleri tüm çıplaklığıyla şöyle dile getirdi: “99 depreminden sonra biz İstanbul’un deprem direncini arttırmak için okulların % 90’ını, hastanelerin % 79’unu, sağlık ocaklarının da %82 depreme güvenli hale getirmişiz. Aynı zamanda otoyolları, köprüleri, kavşakları ve öğrenci yurtlarını da % 100 güçlendirmişiz. O dönemde biz bu güçlendirme çalışmalarına aşağı yukarı 2,32 milyar euro para harcamışız. 2012- 2019 yılları arasında da 10 milyar TL harcayarak aşağı yukarı 80 bin binayı da deprem güvenli hale getirmişiz. 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 5 bin konut olmak 100 bin de yeni konut üretmişiz. Peki şimdiki KİPTAŞ yönetimi ne üretmiş ona bakalım. Kendi hizmet dönemlerinde şu ana kadar bin 154 konut teslim etmişler. Mevcut KİPTAŞ yönetiminin ortalama konut üretimi yıllık sadece 350 adet. O yüzden, gazetelere ‘fragman’ diye açıklama yapan KİPTAŞ, önce aynayı kendine tutsun.

50 bin konut hazır bomba gibi

Büyükşehir Belediye Başkanı, Silivri Depremi’nden sonra meclise geldi ve hepimizin gözünün içine baka baka ‘Ben yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağım’ dedi ama sıfır çekti. Şu anda üretilen konut varlığı % 1’e tekabül ediyor. İstanbul’da 1 milyon 250 bin adet bina var. Bunlardan 50 bin adedi çökmeye matuf bir şekilde, ‘riskli yapı’ olarak bomba gibi ortada duruyor. İstanbul Belediye Başkanı ve KİPTAŞ, ‘Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’na sunduğumuz ve ellerinde olan raporlara odaklansın ve bu riskli binaları hızlı bir şekilde dirençli hale getirsin. Oraya buraya çamur atacağına, algı, manipülasyon ve şovlarla bir kentin inşa edilmeyeceğini artık anlasın ve kafasını duvara vurmadan önce işine odaklansın.

Riskli alanı imara açıyor

İBB yönetimi depremle ilgilenmek yerine İstanbul’un riskli alanlarında bulunan Beylikdüzü ve Büyükçekmece’yi TÜBİTAK’ın raporuna rağmen imara açmaya çalışıyor. İBB yönetimi derhal bu yanlıştan vazgeçsin. Milyonlarca insanın yaşadığı, on binlerce insanımızın mağdur olacağı bir imar rantından vazgeçsin. Israrla bunları İBB’ye getirip, bu alanları imara açmaya kalkmasın. Bilime sırtını dayasın. Biz komisyon olarak resmi olarak KİPTAŞ, ile Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na çalışmaların durumu ile ilgili müracaatlarımızı yaptık ve resmi olarak bilgi istedik. Deprem ve kentsel dönüşüm daire 19/6/2022 tarihinde bize bilgileri gönderdi. Gönderdikleri bilgilerde, ‘Beylikdüzü, Büyükçekmece, Beykoz, Şişli, Sultangazi, Eyüp Sultan ve Bayrampaşa ilçelerinde çalışmalara devam ediyoruz’ diyor. Ama bunları belediye meclisinde, belediye başkanına ve Meclis üyelerine sorunca, bu ilçelerin % 90’ında böyle bir çalışmanın olmadığını öğreniyoruz. Aynı yazıyı KİPTAŞ’a yazmışız, ‘bitirdiğiniz projeleri bize verin’ diye ama orada da biten bir çalışma yok. İBB Kentsel Dönüşüm ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığının dört yıl içerisinde, gece kondu dönüşüm projeleri dahil hiçbir projesi yok. Sıfır çekmişlerdir.

Kentsel dönüşüm yerine reklam

‘İstanbul’un en önemli problemi deprem ve kentsel dönüşüm diyeceksiniz’ ama 2023’te bütçeyi dört kat düşüreceksiniz. 115 milyarlık bütçenin % 2’sini reklama ayıranlar, reklam bütçesi kadar, kentsel dönüşüme pay ayırdı. 2023 bütçesinde reklamın payı 1 milyar 822 milyon TL, kentsel dönüşüme ayrılan ise 1.8 milyar lira. AK Parti döneminde, kentsel dönüşüm payının bütçeye oranı % 5,5’tu. Bizden dört kat gerideler. Bunlar, depremin İstanbul’u yıkmasını mı istiyor? Ayrıca, CHP’li İBB yönetimi neden İstanbul’da ‘erken uyarı ve acil müdahale sistemini’ çalıştırmıyor? Metrolar, raylı sistemler ve İGDAŞ dahil kritik önem arz eden yerlerde bu sistemi neden entegre etmiyorsunuz?”