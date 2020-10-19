Bekir Coşkun kimdir? Bekir Coşkun neden öldü?

Bekir Coşkun, aspirasyon ve buna bağlı olarak solunum durması nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Bekir Coşkun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Bekir Coşkun kimdir? İşte Bekir Coşkun hayatı.

Bekir Coşkun kimdir?

Bekir Coşkun, 1945 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamlayan Bekir Coşkun, Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978'de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü. 1987'de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet gazetesinde geçti.

Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden yollarını ayırdı. Bekir Coşkun, 25 Eylül 2009 tarihinde Habertürk gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır. Coşkun, 20 Eylül 2010’da Habertürk’ten ayrıldı. Cumhuriyet gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Bekir Coşkun, 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesinde yazmaya başladı.