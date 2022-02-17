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Gündem Bekir Bozdağ: Bu cinayetin takipçisi olacağım
Gündem

Bekir Bozdağ: Bu cinayetin takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:28:00 -
Bekir Bozdağ: Bu cinayetin takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.

Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.

Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

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