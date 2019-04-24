Bekçilik ön başvuru ve sağlık sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2019 bekçilik başvuruları

Ülkemizin birçok yerinde gerçekleştirilecek olan bekçilik alımına ilişkin, bekçi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını tamamladı. Bekçi olmak isteyenler bununla beraber bekçilik ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Bekçilik alımlarına ilişkin ön başvuru sonuçları Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yapılan sürecin ardından internet üzerinden erişime açılacak. Peki, bekçilik ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Bekçilik ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise eylül ayında öğrenmişti.

Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.

Yazılı sınavda ne sorulacak?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.