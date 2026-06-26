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Yerel Bekçilere saldırdı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Yerel

Bekçilere saldırdı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde elindeki kesici aletle bir kişiyi kovaladığı ve müdahale eden bekçilere saldırdığı öne sürülen M.T., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ankara’da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde, elinde “sallama” olarak tabir edilen kesici alet bulunan M.T.’nin, iş arkadaşı İ.H.A.’yı kovalamaya başladığı öne sürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.’yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, M.T.’yi önce sözlü olarak uyardı, ardından bir el havaya uyarı ateşi açtı. Ancak M.T. elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi. Bekçi, kendisine saldıran M.T.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. M.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T.’nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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