Bekçi başvuruları başladı mı Mahalle bekçisi alımları son dakika

EGM açıklaması ile 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçilik başvuru şartları ve tarihi. İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi alımlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. 2019 Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve maaşları. EGM 8 bin bekçi alımı yapılacak iller de belli oldu. Bekçi başvuruları başladı mı? 2019 bekçi alım kontenjanları son dakika haberleri.

Bekçi olmak isteyen adayların heyecanla bekledikleri tarih geliyor. Resmi kaynaklar tarafından duyurulan 8 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçi alımı şartlarını ve bekçilik ile ilgili ayrıntıları merak edenler için detaylar haberimizde. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2019 bekçi alımı ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu ve Mart ayında yapılması planlanan bekçi alımı ile ilgili detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden de bekçi alımına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Bekçi alımı son dakika kontenjanları

Adana ilinde 260 bekçi için kontenjan belirlendi.

Adıyaman ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Afyonkarahisar ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ağrı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Amasya ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ankara ilinde 500 bekçi için kontenjan belirlendi.

Antalya ilinde 300 bekçi için kontenjan belirlendi.

Artvin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aydın ilinde 150 bekçi için kontenjan belirlendi.

Balıkesir ilinde 175 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bilecik ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bingöl ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bitlis ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bolu ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Burdur ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bursa ilinde 325 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çanakkale ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çankırı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çorum ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Denizli ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Diyarbakır ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Edirne ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Elazığ ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzincan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzurum ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Eskişehir ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gaziantep ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Giresun ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gümüşhane ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hakkâri ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hatay ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Isparta ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

İçel (Mersin) ilinde 180 bekçi için kontenjan belirlendi.

İstanbul ilinde 1000 bekçi için kontenjan belirlendi.

İzmir ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kars ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kastamonu ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kayseri ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırklareli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kocaeli ilinde 360 bekçi için kontenjan belirlendi.

Konya ilinde 290 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kütahya ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Malatya ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Manisa ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kahramanmaraş ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Mardin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muğla ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muş ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Nevşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Niğde ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ordu ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Rize ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sakarya ilinde 200 bekçi için kontenjan belirlendi.

Samsun ilinde 90 bekçi için kontenjan belirlendi.

Siirt ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sinop ilinde 35 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sivas ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tekirdağ 125 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tokat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Trabzon ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tunceli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şanlıurfa ilinde 280 bekçi için kontenjan belirlendi.

Uşak ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Van ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yozgat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Zonguldak ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aksaray ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bayburt ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karaman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırıkkale ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Batman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şırnak ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bartın ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bekçi alım başvuru şartları neler?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi maaşları ne kadar?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur. Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.