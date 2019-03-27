Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirmek üzere 8 bin bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. Binlerce bekçi adayı Polis Akademisi ve e-devlet üzerinden başvurusunu yapıyor. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya son dakika açıklamasında bekçi başvuru sayısının memnun edici olduğunu söyledi. Peki bekçi alımı son başvuru tarihi ne zaman? 8 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte son dakika 2019 bekçi alım başvuru haberleri…

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yaptığı son dakika açıklamasında Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımında başvuru sayısı için son bilgiyi paylaştı. Uzunkaya yaptığı açıklamada sayı vermedi ama başvuru sayısının memnun edici olduğunu söyledi. Aynı ilde en az bir yıl ikamet eden vatandaşların müracaat edebileceği 8 bin bekçi alımı için başvuru süreci 1 Nisan tarihine kadar devam ediyor. 17 maddelik temel şartları karşılayan ve para yatırma işlemlerini ilgili bankalar üzerinden tamamlayan vatandaşların müracaatını gerçekleştirebileceği bekçi alımı, toplamda 8 bin 187 kişinin kadroya alınmasına imkan tanıyacak. Peki, 8 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere istihdam edilecek olan 8 bin 187 bekçi alımı için süreç 1 nisan tarihinde sona erecek. 18 Mart 1989 ile 2001 yılları arasında dünyaya gelen askerliğini yapmış lise mezunlarının başvurabileceği bekçilik başvurusu için temel şartlar, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı için temel başvuru şartları neler olacak? İşte, vatandaşların merak ettiği o detaylar Binlerce aday, bekçi alımında mezuniyet, yaş, askerlik ve ikamet şartlarının değişmesini istiyordu. Ancak bu adayların beklentileri boşa çıktı ve başvurular askerlik şartlı, en az lise mezunu ve ikamet şartı ile alınmaya başlandı.

8 bin bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. Binlerce aday başvuru yapmak için Polis Akademisi ve e-devlet'e akın etti. Başvurular hala devam ediyor ve 1 Nisan son gün olacak. Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak. Peki bekçi alım başvuru formu nasıl doldurulur, işte tüm detaylar ve gelişmeler.

Bekçi alımı son dakika kontenjanları

Adana ilinde 260 bekçi için kontenjan belirlendi.

Adıyaman ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Afyonkarahisar ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ağrı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Amasya ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ankara ilinde 500 bekçi için kontenjan belirlendi.

Antalya ilinde 300 bekçi için kontenjan belirlendi.

Artvin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aydın ilinde 150 bekçi için kontenjan belirlendi.

Balıkesir ilinde 175 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bilecik ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bingöl ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bitlis ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bolu ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Burdur ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bursa ilinde 325 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çanakkale ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çankırı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çorum ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Denizli ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Diyarbakır ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Edirne ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Elazığ ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzincan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzurum ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Eskişehir ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gaziantep ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Giresun ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gümüşhane ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hakkâri ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hatay ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Isparta ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

İçel (Mersin) ilinde 180 bekçi için kontenjan belirlendi.

İstanbul ilinde 1000 bekçi için kontenjan belirlendi.

İzmir ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kars ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kastamonu ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kayseri ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırklareli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kocaeli ilinde 360 bekçi için kontenjan belirlendi.

Konya ilinde 290 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kütahya ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Malatya ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Manisa ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kahramanmaraş ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Mardin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muğla ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muş ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Nevşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Niğde ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ordu ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Rize ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sakarya ilinde 200 bekçi için kontenjan belirlendi.

Samsun ilinde 90 bekçi için kontenjan belirlendi.

Siirt ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sinop ilinde 35 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sivas ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tekirdağ 125 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tokat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Trabzon ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tunceli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şanlıurfa ilinde 280 bekçi için kontenjan belirlendi.

Uşak ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Van ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yozgat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Zonguldak ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aksaray ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bayburt ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karaman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırıkkale ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Batman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şırnak ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bartın ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bekçi alım başvuru şartları neler?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi başvuru ücreti ne kadar?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Bekçinin görevleri neler?

Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,

c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,

d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,

e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,

f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.