Bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları

İŞKUR bekçi alımı 2021 başvuru ilanı yayınlandı. Peki 2021 yılı İŞKUR bekçi alımı başvurusu için nereden yapılır? kaç kişi alınacak? İŞKUR bekçi alımı 2021 hangi illerde olacak? Hangi illerde İŞKUR bekçi alımı yapılacak? soruları merak kazandı.

Bekçi alımı ne zaman olacak?

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. 2021 bekçi alımları için henüz net bir bilgi yok. İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımı için süreç hala devam ediyor. Bu alımın yıl ortasında sona ermesi bekleniyor. Haziran gibi sona ermesi beklenen o alımın ardından yeni bekçi alımı için planlama yapılacak. Haziran ayında sonra ilan yayımlanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak resmi açıklamayı sizlerle paylaşacağız.

Bekçi alımı için başvurular nasıl yapılıyor?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 31 Mart bekçi alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan bekçi alım ilanlarına göre 16 ilde personel alımı gerçekleştirilecek. En az ilkokul ve ortaokul mezunları arasından yapılacak olan bekçi alımı için adayların taşıması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır.

İŞKUR bekçi alım başvuruları online olarak alınmaya başlandı. Başvurular İŞKUR’a üye olunduktan sonra online olarak yapılabileceği gibi, ALO 170 hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Bekçi alım başvuru şartları ilanlara ve yayımlandığı ile gör değişkenlik gösterebiliyor.

Bekçi alım şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

18 yaşını tamamlamış olmak,

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.