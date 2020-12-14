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Kadın - Aile Beef welington nasıl yapılır? Beef wellington tarifi
Kadın - Aile

Beef welington nasıl yapılır? Beef wellington tarifi

Beef Wellington, İngiliz klasiği olan bu yemek etin milföy hamuru ile bir araya gelmiş bir nefis bir lezzettir. Ülkemizde son yıllarda meşhur olan Beef Wellington nasıl yapılır? Beef wellington tarifi, yapılışı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:15:00 -
Beef welington nasıl yapılır? Beef wellington tarifi

Beef Wellington bir ingiliz klasiği. Lezzeti ve göüntüsü ile şahane bir lezzet olan ve Türk mutfağına da yatkın bir tarif olan Beef Wellington nasıl yapılır? İşte tarifi...

Beef Wellington Tarifi

Malzemeler

Bir kilo bütün bonfile

500 gr milföy hamuru

250 gr mantar

12 dilim füme dana eti

Dijon hardalı

3 dal taze kekik

3 dal taze biberiye

1 yumurta

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Karabiber

Yapımı:

Bir kilo bütün bonfileyi sığabileceği ölçekte bir cam kase içerisine yerleştirdikten sonra bonfilenin her iki tarafını önce tuzlayın, sonra karabiberleyin. 250 gr mantarı dilimler halinde kesin. Bonfileyi geniş bir tavaya alın, üzerine zeytinyağı döktükten sonra her iki tarafını tavada çevirerek eti mühürleyin. Pişen etinizi fırın tepsisine yerleştirin.

Dilimlediğiniz mantarları farklı bir tavaya alın ve zeytinyağı ilave ettikten sonra karıştırarak pişirin. Milföy hamurunu düz bir zemin üzerine serdiğiniz strech film üzerine düzgünce yerleştirin, üzerine dijon hardalı serpin.

Dilim füme dana etlerini milföy hamurunun üzerini kaplayacak şekilde yan yana dizin. Üzerlerine pişirdiğiniz mantarları döktün, mantarların üzerine bonfile etinizi bütün olarak yerleştirin ve etin üzerine kekik ve taze biberiyeleri dizin. Daha sonra üst kısmını kaplayacak şekilde birkaç dilim füme dana etinide üzerine yerleştirin ve milföy hamuru ile kaplayın. Milföy hamurları ile eti iyice sarın.

Pişireceğiniz tepsinin üzerine pişirme kağıdı koyduktan sonra milföy hamuru ile sardığınız etinizi tepsiye alın. Milföy hamurunun hem üzerine hem de yanlarına yumurtayı sürdükten sonra, fırında 200 derecede 35 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek servis tabaklarınıza alın, üzerlerini biberiye ile süsleyin.

Püf noktası

Beef Wellington'ın en önemli özelliklerinden biri etindeki sinir ve yağının tamamen alınmış olmasıdır. Bunu kasabınıza belirtip etin sinir ve yağının tamamen ayrılmasını sağlayabilirsiniz.

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