Bediüzzaman Hazretleri'nin yeni fotoğrafı bulundu! Onu hiç böyle görmediniz

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Yaşadığı dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kısıtlı sayıda olan fotoğraflarına bir yenisi daha eklendi.

Dönemin baskıcı rejimi sebebi ile ömrünü sürgünlerde geçiren Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin daha önce görülmemiş olan bir fotoğrafı bulundu.

Isparta'daki Risale-i Nur medresesinde bulunan ve 1926'lı yıllara ait olduğu tahmin edilen fotoğrafta Bediüzzaman Hazretleri, farklı bakışı ile dikkat çekiyor.

İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin daha önce hiç görülmeyen o fotoğrafı: