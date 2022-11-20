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Gündem Bediüzzaman Hazretleri'nin yeni fotoğrafı bulundu! Onu hiç böyle görmediniz
Gündem

Bediüzzaman Hazretleri'nin yeni fotoğrafı bulundu! Onu hiç böyle görmediniz

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ait daha önce hiç görülmemiş bir fotoğraf bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 16:34:00 - 2022-11-20 18:01:23
Bediüzzaman Hazretleri'nin yeni fotoğrafı bulundu! Onu hiç böyle görmediniz

 Yeniakit.com.tr 

Yaşadığı dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kısıtlı sayıda olan fotoğraflarına bir yenisi daha eklendi.

Dönemin baskıcı rejimi sebebi ile ömrünü sürgünlerde geçiren Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin daha önce görülmemiş olan bir fotoğrafı bulundu.

Isparta'daki Risale-i Nur medresesinde bulunan ve 1926'lı yıllara ait olduğu tahmin edilen fotoğrafta Bediüzzaman Hazretleri, farklı bakışı ile dikkat çekiyor.

İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin daha önce hiç görülmeyen o fotoğrafı:

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Yorumlar

Ali Nihat çelik

yolun yolumuz davan davamız olsun inşaallah Aziz üstadım... 

Ali Nihat çelik

bu arada bu resim bazıları tarafından reddedildi bazıları da kabul ediliyor, esas olan resim değil , eserleridir. eserleriyle meşgul olup ihlas ile amel etmek lazım inşaallah.
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