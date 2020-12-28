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Gündem Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askerlik görevini yerine getirecek kişiler bedelli askerlik başvurusunda bulunuyorlar. Bedelli askerlik başvurusu yapanlar başvuruların son tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:07:00 -
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılı bedelli askerlik başvuru alımları 31 Aralık 2020 tarihi saat 18.00'de sona erecek. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat eden vatandaşların yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları gerekir.

Bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu e-devlet üzerinden alınmaktadır. E-Devlet sistemine girişinizi gerçekleştirdikten sonra karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamanız gerekir. 

Daha sonra askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmeniz gerekiyor. Bu ekran üzerinden iptal sebebi seçip bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Bedelli çıkmadığı durumda yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesi seçilip, işlemler kaydedilir.

Kaydete bastıktan sonra ödeme detayları karşınıza gelir. Söz konusu ödemeyi yaptıktan sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekir.

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerliğe başvuran adayların kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılının ocak ayında e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden açıklanacak.

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