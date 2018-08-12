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Bedelli askerlik rekora koşuyor

Bedelli askerlik için 10 Ağustos itibariyle yapılan başvuru sayısının 290 bini aştığı bildirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:10
Bedelli askerlik rekora koşuyor

Bedelli askerlik düzenlemesinin yasalaşarak yürülüğe girmesinin ardından yapılan başvurular rekora koşuyor.

25 yaş, 15 bin TL bedel ve 21 günlük temel askerlik eğitimi şartını içeren bedelli düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa, 3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bedelli askerlik için 3 Kasım 2018’de sona erecek başvuru süreci başlamıştı.

İKİ GÜNDE 200 BİN BAŞVURU

İlk iki günde yaklaşık 200 bin’e ulaşan başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı. Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün, AK Parti ve Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısı 290 bin’i aştı.

400 BİNİ AŞABİLİR

“Başvuru sayısı ilk haftada, bir önceki bedelli uygulamasından yararlananların üstüne çıkmış durumda” vurgulamasını yapan AK Partili isimler, gösterilen yoğun ilgi çerçevesinde 3 Kasım 2018’e kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda bu rakamın 400 bin başvuru beklentisinin de üstüne çıkabileceğine işaret ettiler.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:10
  1. Bedelli Askerlik
  2. bedelli askerlik başvuru sayısı

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