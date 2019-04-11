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Bedelli askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemi içinde yer alan bedelli askerlik için son dakika bedelli ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genelkurmay Başkanlığı yeni bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylar belli oldu. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2019, bedelli askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

11 Nisan 2019 Perşembe 18:28
Bedelli askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemi içinde yer alan bedelli askerlik için son dakika bedelli ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genelkurmay Başkanlığı yeni bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylar belli oldu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar 2019, bedelli askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni bedelli askerlik ücreti son dakika ne kadar oldu? Yeni askerlik sistemi ile ilgili taslak geçtiğimiz ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından detaylarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bakan Akar tarafından detayları açıklanan yeni askerlik sistemine göre bedelli askerlik düzenlemesi kalıcı hale gelecek. Peki; Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şubat Ayı’nda katıldığı televizyon programında yeni askerlik sistemi ile ilgili “Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor" demişti. Sistemin yürürlüğe girebilmesi için TBMM’de kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 31 Mart seçimleri nedeniyle 16 Nisan’a kadar faaliyetlerine ara vermişti. Yani sürecin başlaması için teklifin 16 Nisan’dan sonra TBMM’ye sunulması komisyon görüşmelerinin ardından oylanması için Meclis genel kuruluna gelmesi gerekiyor. Bu nedenle gözler 16 Nisan ve sonrasında TBMM’de olacak.

Yeni askerlik sistemi ne zaman uygulanacak? 2019 bedelli askerlik

Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak. Bedelli askerliğin 30 bin TL olduğu yıl yıllık enflasyon yüzde 10.45'ti. Son yıllarda çıkan bedelli ücretlerine şöyle bir göz atalım. Yani 2011 yılında bedelli askerlik ücreti kalıcı olsaydı, 2012 yılında enflasyon güncellemesine göre rakam 33 bin TL olacaktı. Söz konusu yılda bu ücreti ödeyenler yeni bedelli ücretlerine biraz tepkili. Tabloya bakıldığında ücret olarak en şanslı olanlar 2018 genel seçimleri öncesinde bedelliyi bekleyenler oldu.Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak belirlendi. 1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

1 ay temel askerlik yapılacak

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:28
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