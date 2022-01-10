Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik kurası belli oldu mu? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç para?

1 Temmuz 2021'den itibaren bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak ödeniyordu. Ocak 2022 zammı da açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ise merak konusu. Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak Cuma günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' sayfasından işlemlerini yapabilecek. 2022 yılı bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri şöyle:

1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

Sevk tarihleri Kovid-19 testinin yapılacağı ve sevk belgesinin alınacağı tarihler

3 Şubat 2022 2-3 Şubat 2022

3 Mart 2022 2-3 Mart 2022

31 Mart 2022 30-31 Mart 2022

12 Mayıs 2022 11-12 Mayıs 2022

9 Haziran 2022 8-9 Haziran 2022

21 Temmuz 2022 20-21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022 17-18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022 14-15 Eylül 2022

13 Ekim 2022 12-13 Ekim 2022

10 Kasım 2022 9-10 Kasım 2022

8 Aralık 2022 7-8 Aralık 2022